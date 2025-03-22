https://ria.ru/20250322/zapad-2006646557.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.03.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:16:00+03:00

2025-03-22T12:16:00+03:00

2025-03-22T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщает МО РФ.

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Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины