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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.03.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:16:00+03:00
2025-03-22T12:16:00+03:00
2025-03-22T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ и склад боеприпасов