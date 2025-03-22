Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов" - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 22.03.2025 (обновлено: 06:45 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/zampostpred-2006623305.html
Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов"
Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов" - РИА Новости, 22.03.2025
Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов"
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила о запуске "российско-американских контактов" по нормализации условий работы... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:44:00+03:00
2025-03-22T06:45:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
андрей коваленко
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
ООН, 22 мар – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила о запуске "российско-американских контактов" по нормализации условий работы российских дипломатических представительств. "Сегодняшнее первое в текущем году заседание комитета происходит на фоне запуска российско-американских контактов по нормализации условий работы диппредставительств. Ориентироваться мы будем на конкретный результат, под ним мы понимаем разрешение всех искусственно созданных сложностей, с которыми наша делегация сталкивается с 2016 года", – сказала Заболоцкая в ходе заседания комитета по сношениям со страной пребывания. Она отметила, что по-прежнему сохраняются "проблемы" с выдачей и продлением виз сотрудникам российской миссии при ООН и членам их семей. "Речь о 24 сотрудниках и 45 членах их семей. Срок ожидания – в среднем пять и более месяцев. В отдельных случаях – до двух лет", - добавила российский дипломат. Заболоцкая также заявила о "сложностях" с визами и у российских граждан, уже работающих в Секретариате ООН или успешно прошедших конкурсный отбор на замещение должностей международных служащих. "В частности, не разрешена ситуация вокруг российского сотрудника Исполдиректората Контртеррористического комитета СБ ООН Андрея Коваленко, который остается лишен возможности приехать в Нью-Йорк для выполнения своих профессиональных функций", – подчеркнула она.
https://ria.ru/20250318/gensek-2005816743.html
https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-йорк (город), андрей коваленко, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Андрей Коваленко, ООН
Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов"

Зампостпреда при ООН Заболоцкая: Россия и США налаживают работу дипмиссий

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 мар – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила о запуске "российско-американских контактов" по нормализации условий работы российских дипломатических представительств.
"Сегодняшнее первое в текущем году заседание комитета происходит на фоне запуска российско-американских контактов по нормализации условий работы диппредставительств. Ориентироваться мы будем на конкретный результат, под ним мы понимаем разрешение всех искусственно созданных сложностей, с которыми наша делегация сталкивается с 2016 года", – сказала Заболоцкая в ходе заседания комитета по сношениям со страной пребывания.
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В офисе генсека ООН поддержали разговор Путина и Трампа
18 марта, 19:40
Она отметила, что по-прежнему сохраняются "проблемы" с выдачей и продлением виз сотрудникам российской миссии при ООН и членам их семей.
"Речь о 24 сотрудниках и 45 членах их семей. Срок ожидания – в среднем пять и более месяцев. В отдельных случаях – до двух лет", - добавила российский дипломат.
Заболоцкая также заявила о "сложностях" с визами и у российских граждан, уже работающих в Секретариате ООН или успешно прошедших конкурсный отбор на замещение должностей международных служащих.
"В частности, не разрешена ситуация вокруг российского сотрудника Исполдиректората Контртеррористического комитета СБ ООН Андрея Коваленко, который остается лишен возможности приехать в Нью-Йорк для выполнения своих профессиональных функций", – подчеркнула она.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
9 февраля, 21:06
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Андрей КоваленкоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала