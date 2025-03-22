Зампостпреда при ООН сообщила о запуске "российско-американских контактов"
Зампостпреда при ООН Заболоцкая: Россия и США налаживают работу дипмиссий
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ООН, 22 мар – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила о запуске "российско-американских контактов" по нормализации условий работы российских дипломатических представительств.
"Сегодняшнее первое в текущем году заседание комитета происходит на фоне запуска российско-американских контактов по нормализации условий работы диппредставительств. Ориентироваться мы будем на конкретный результат, под ним мы понимаем разрешение всех искусственно созданных сложностей, с которыми наша делегация сталкивается с 2016 года", – сказала Заболоцкая в ходе заседания комитета по сношениям со страной пребывания.
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Она отметила, что по-прежнему сохраняются "проблемы" с выдачей и продлением виз сотрудникам российской миссии при ООН и членам их семей.
"Речь о 24 сотрудниках и 45 членах их семей. Срок ожидания – в среднем пять и более месяцев. В отдельных случаях – до двух лет", - добавила российский дипломат.
Заболоцкая также заявила о "сложностях" с визами и у российских граждан, уже работающих в Секретариате ООН или успешно прошедших конкурсный отбор на замещение должностей международных служащих.
"В частности, не разрешена ситуация вокруг российского сотрудника Исполдиректората Контртеррористического комитета СБ ООН Андрея Коваленко, который остается лишен возможности приехать в Нью-Йорк для выполнения своих профессиональных функций", – подчеркнула она.
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