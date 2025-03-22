https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html

На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью

На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью - РИА Новости, 22.03.2025

На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью

Запорожская АЭС является российской собственностью, управляется российской эксплуатирующей организацией и контролируется Россией, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:22:00+03:00

2025-03-22T14:22:00+03:00

2025-03-22T14:22:00+03:00

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владимир путин

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Запорожская АЭС является российской собственностью, управляется российской эксплуатирующей организацией и контролируется Россией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС. "Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ (Владимира Путина) наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС", - напомнила Яшина. "ЭО ЗАЭС" осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ и полностью обеспечивает безопасность эксплуатации станции, отметила директор по коммуникациям. "Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией" , - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250320/zaes-2006328193.html

https://ria.ru/20250317/zaes-2005522249.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, днепр (город), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс