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На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью - РИА Новости, 22.03.2025
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14:22 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html
На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью
На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью - РИА Новости, 22.03.2025
На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью
Запорожская АЭС является российской собственностью, управляется российской эксплуатирующей организацией и контролируется Россией, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:22:00+03:00
2025-03-22T14:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Запорожская АЭС является российской собственностью, управляется российской эксплуатирующей организацией и контролируется Россией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС. "Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ (Владимира Путина) наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС", - напомнила Яшина. "ЭО ЗАЭС" осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ и полностью обеспечивает безопасность эксплуатации станции, отметила директор по коммуникациям. "Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией" , - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250320/zaes-2006328193.html
https://ria.ru/20250317/zaes-2005522249.html
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россия, сша, днепр (город), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс
Россия, США, Днепр (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Запорожская АЭС
На ЗАЭС напомнили, что станция является российской собственностью

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Яшина: станция принадлежит России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Запорожская АЭС является российской собственностью, управляется российской эксплуатирующей организацией и контролируется Россией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС.
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"Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ (Владимира Путина) наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС", - напомнила Яшина.
"ЭО ЗАЭС" осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ и полностью обеспечивает безопасность эксплуатации станции, отметила директор по коммуникациям.
"Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией" , - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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