https://ria.ru/20250322/yug-2006646063.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.03.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:13:00+03:00

2025-03-22T12:13:00+03:00

2025-03-22T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

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Варвара Скокшина

россия