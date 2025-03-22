https://ria.ru/20250322/yakovenko-2006625581.html

Яковенко считает, что США стоит вернуть Sputnik и RT

Яковенко считает, что США стоит вернуть Sputnik и RT - РИА Новости, 22.03.2025

Яковенко считает, что США стоит вернуть Sputnik и RT

Администрация президента США Дональда Трампа могла бы вернуть в Штаты российские СМИ вроде Sputnik и RT, чтобы подтвердить свои намерения по отказу от... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:37:00+03:00

2025-03-22T07:37:00+03:00

2025-03-22T07:37:00+03:00

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россия

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александр яковенко

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа могла бы вернуть в Штаты российские СМИ вроде Sputnik и RT, чтобы подтвердить свои намерения по отказу от глобальной пропаганды, это помогло бы восстановить доверие с Россией, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Но теперь важна позитивная программа. Что дальше, откажется ли Америка Трампа от глобальной пропаганды в принципе или только перенастроит ее? Каков будет ее посыл миру? Кажется, своего рода лакмусовой бумажкой соответствующих намерений Вашингтона было бы возвращение в США российских медиаресурсов, таких как RT и Sputnik, которые при демократах стали жертвой собственного успеха, поскольку факты были всегда на их стороне. Это поможет восстановлению доверия между нашими народами, без чего любая нормализация отношений будет пустым звуком", - сказал Яковенко агентству. Он добавил, что возможность проведения матча команд НХЛ и КХЛ идет в этом русле. "Восстановление баланса мнений в медийной среде крайне важно в таком вопросе, как украинское урегулирование. Демократам (и европейским элитам) через закрытие своего информационного пространства удалось навязать ложный нарратив украинского конфликта. Все подавалось через призму принципов государственного суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, в то время как эти ценности в самих западных странах и в международном праве были давно обусловлены, в том числе правом на самоопределение той части населения, которая подавляется и не считает, что она представлена центральной властью", - подчеркнул Яковенко. По его словам, пока реорганизация USAID остановилась на разрушении либерально-глобалистского наследия. "Нельзя не приветствовать то, что нанесен удар по самой интервенционистской философии, согласно которой безопасность США может быть надежно обеспечена только тогда, когда весь мир будет преобразован по американским лекалам. Этот постулат отрицал любое мирное сосуществование. Хорошо и то, что в соцсетях ликвидирована цензура - IT-гиганты быстро переобулись", - отметил Яковенко.

https://ria.ru/20250322/yakovenko-2006624696.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html

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сша, россия, америка, александр яковенко, дональд трамп, агентство по международному развитию сша