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Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
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07:20 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/yakovenko-2006624696.html
Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко
Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко
Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:20:00+03:00
2025-03-22T07:20:00+03:00
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джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся иметь дело в недалеком будущем, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Что не вызывает сомнений, так это темпы перемен - они впечатляют. Поэтому не придется долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой нам придется иметь дело в недалеком будущем. В любом случае термин "революция" себя оправдывает, если сравнить политику либерально-глобалистских элит, стиравших грань между внутренней и внешней политикой и превращавших весь мир, включая саму Америку, в расходный материал своего утопического проекта, и замах Трампа на воссоздание основ экономической и технологической мощи Америки как средства ее нормализации", - сказал Яковенко агентству. По его словам, важна последовательность Трампа в запущенных преобразованиях. "В частности, в вопросах, которые напрямую затрагивают наши интересы и интересы всего мира, а именно, что будет с послевоенной традицией интервенционизма - как либерального, так и консервативного. Для начала я бы выделил два из них - это открытие медийно-информационного пространства, в том числе в самих США, и проблематика европейской безопасности, с которой прямо связано украинское урегулирование", - подчеркнул Яковенко. Он отметил, что высказывания Трампа похожи на слова о мире Джона Кеннеди в его знаменитой речи "Стратегия мира" в Американском университете в Вашингтоне 1963 года, которые указывают на "мир во всем мире", а не "мир через силу".
https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html
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в мире, америка, сша, москва, дональд трамп, александр яковенко, джон кеннеди (политик)
В мире, Америка, США, Москва, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Джон Кеннеди (политик)
Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко

Яковенко: темпы перемен в США при Трампе впечатляют

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся иметь дело в недалеком будущем, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Что не вызывает сомнений, так это темпы перемен - они впечатляют. Поэтому не придется долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой нам придется иметь дело в недалеком будущем. В любом случае термин "революция" себя оправдывает, если сравнить политику либерально-глобалистских элит, стиравших грань между внутренней и внешней политикой и превращавших весь мир, включая саму Америку, в расходный материал своего утопического проекта, и замах Трампа на воссоздание основ экономической и технологической мощи Америки как средства ее нормализации", - сказал Яковенко агентству.
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По его словам, важна последовательность Трампа в запущенных преобразованиях. "В частности, в вопросах, которые напрямую затрагивают наши интересы и интересы всего мира, а именно, что будет с послевоенной традицией интервенционизма - как либерального, так и консервативного. Для начала я бы выделил два из них - это открытие медийно-информационного пространства, в том числе в самих США, и проблематика европейской безопасности, с которой прямо связано украинское урегулирование", - подчеркнул Яковенко.
Он отметил, что высказывания Трампа похожи на слова о мире Джона Кеннеди в его знаменитой речи "Стратегия мира" в Американском университете в Вашингтоне 1963 года, которые указывают на "мир во всем мире", а не "мир через силу".
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