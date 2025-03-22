Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко
Яковенко: темпы перемен в США при Трампе впечатляют
© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся иметь дело в недалеком будущем, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Что не вызывает сомнений, так это темпы перемен - они впечатляют. Поэтому не придется долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой нам придется иметь дело в недалеком будущем. В любом случае термин "революция" себя оправдывает, если сравнить политику либерально-глобалистских элит, стиравших грань между внутренней и внешней политикой и превращавших весь мир, включая саму Америку, в расходный материал своего утопического проекта, и замах Трампа на воссоздание основ экономической и технологической мощи Америки как средства ее нормализации", - сказал Яковенко агентству.
По его словам, важна последовательность Трампа в запущенных преобразованиях. "В частности, в вопросах, которые напрямую затрагивают наши интересы и интересы всего мира, а именно, что будет с послевоенной традицией интервенционизма - как либерального, так и консервативного. Для начала я бы выделил два из них - это открытие медийно-информационного пространства, в том числе в самих США, и проблематика европейской безопасности, с которой прямо связано украинское урегулирование", - подчеркнул Яковенко.
Он отметил, что высказывания Трампа похожи на слова о мире Джона Кеннеди в его знаменитой речи "Стратегия мира" в Американском университете в Вашингтоне 1963 года, которые указывают на "мир во всем мире", а не "мир через силу".