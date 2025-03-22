https://ria.ru/20250322/yakovenko-2006624696.html

Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко

Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025

Темпы перемен в США при Трампе впечатляют, заявил Яковенко

Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:20:00+03:00

2025-03-22T07:20:00+03:00

2025-03-22T07:20:00+03:00

в мире

америка

сша

москва

дональд трамп

александр яковенко

джон кеннеди (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9277b1e213230c25cbd86c1e12f3ffc.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Темпы перемен в США при администрации президента Дональда Трампа впечатляют, поэтому не придётся долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой Москве придётся иметь дело в недалеком будущем, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Что не вызывает сомнений, так это темпы перемен - они впечатляют. Поэтому не придется долго ждать, чтобы узнать, с какой Америкой нам придется иметь дело в недалеком будущем. В любом случае термин "революция" себя оправдывает, если сравнить политику либерально-глобалистских элит, стиравших грань между внутренней и внешней политикой и превращавших весь мир, включая саму Америку, в расходный материал своего утопического проекта, и замах Трампа на воссоздание основ экономической и технологической мощи Америки как средства ее нормализации", - сказал Яковенко агентству. По его словам, важна последовательность Трампа в запущенных преобразованиях. "В частности, в вопросах, которые напрямую затрагивают наши интересы и интересы всего мира, а именно, что будет с послевоенной традицией интервенционизма - как либерального, так и консервативного. Для начала я бы выделил два из них - это открытие медийно-информационного пространства, в том числе в самих США, и проблематика европейской безопасности, с которой прямо связано украинское урегулирование", - подчеркнул Яковенко. Он отметил, что высказывания Трампа похожи на слова о мире Джона Кеннеди в его знаменитой речи "Стратегия мира" в Американском университете в Вашингтоне 1963 года, которые указывают на "мир во всем мире", а не "мир через силу".

https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html

https://ria.ru/20250226/yakovenko-2001626821.html

америка

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, америка, сша, москва, дональд трамп, александр яковенко, джон кеннеди (политик)