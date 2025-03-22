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СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов - РИА Новости, 22.03.2025
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01:48 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/wp-2006613787.html
СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может вызвать затруднения в работе... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:48:00+03:00
2025-03-22T01:48:00+03:00
дональд трамп
министерство сельского хозяйства сша
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может вызвать затруднения в работе продовольственных банков по всей стране, сообщает газета Washington Post (WP). "Продовольственные банки по всей стране, ранее уже столкнувшиеся с серьёзными ограничениями в поставках продуктов местного производства, на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," – пишет издание. Некоторые местные продовольственные банки и продовольственные склады были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, сообщает WP, ссылаясь на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим – Feeding America – Винса Холла. Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа объявила о сокращении финансирования программ, направленных на поддержку школ и продовольственных банков в приобретении свежих продуктов у местных производителей, на 1 миллиард долларов. Это решение было мотивировано тем, что данные программы были необходимы в период пандемии COVID-19, однако в настоящее время они уже не являются столь значимыми.
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дональд трамп, министерство сельского хозяйства сша
Дональд Трамп, Министерство сельского хозяйства США
СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов

WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Michael ClubbПродукты питания в одном из продовольственных банков США
Продукты питания в одном из продовольственных банков США - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Michael Clubb
Продукты питания в одном из продовольственных банков США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может вызвать затруднения в работе продовольственных банков по всей стране, сообщает газета Washington Post (WP).
"Продовольственные банки по всей стране, ранее уже столкнувшиеся с серьёзными ограничениями в поставках продуктов местного производства, на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," – пишет издание.
Некоторые местные продовольственные банки и продовольственные склады были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, сообщает WP, ссылаясь на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим – Feeding America – Винса Холла.
Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа объявила о сокращении финансирования программ, направленных на поддержку школ и продовольственных банков в приобретении свежих продуктов у местных производителей, на 1 миллиард долларов. Это решение было мотивировано тем, что данные программы были необходимы в период пандемии COVID-19, однако в настоящее время они уже не являются столь значимыми.
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