https://ria.ru/20250322/wp-2006613787.html

СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов

СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов - РИА Новости, 22.03.2025

СМИ: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов

Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может вызвать затруднения в работе... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T01:48:00+03:00

2025-03-22T01:48:00+03:00

2025-03-22T01:48:00+03:00

дональд трамп

министерство сельского хозяйства сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846585694_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_cfaffeffa1603d770b921817ab6237f2.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может вызвать затруднения в работе продовольственных банков по всей стране, сообщает газета Washington Post (WP). "Продовольственные банки по всей стране, ранее уже столкнувшиеся с серьёзными ограничениями в поставках продуктов местного производства, на этой неделе узнали, что министерство сельского хозяйства США отменило ожидаемые поставки на сумму 500 миллионов долларов," – пишет издание. Некоторые местные продовольственные банки и продовольственные склады были уведомлены о временной отмене поставок таких товаров, как сыр и мясо, сообщает WP, ссылаясь на слова главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в стране организации по оказанию помощи голодающим – Feeding America – Винса Холла. Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа объявила о сокращении финансирования программ, направленных на поддержку школ и продовольственных банков в приобретении свежих продуктов у местных производителей, на 1 миллиард долларов. Это решение было мотивировано тем, что данные программы были необходимы в период пандемии COVID-19, однако в настоящее время они уже не являются столь значимыми.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006589963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, министерство сельского хозяйства сша