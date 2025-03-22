https://ria.ru/20250322/vzryvy-2006720457.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:36:00+03:00

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2025-03-22T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу вечером в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Киевского водохранилища. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, киев, киевская область, украина