https://ria.ru/20250322/vzryvy-2006720457.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:36:00+03:00
2025-03-22T22:36:00+03:00
2025-03-22T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу вечером в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Киевского водохранилища. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы