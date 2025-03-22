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В Киевской области в районе водохранилища прогремели взрывы

В Киевской области в районе водохранилища прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2025

В Киевской области в районе водохранилища прогремели взрывы

Взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу вечером в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Киевской области, в районе водохранилища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, киевская область, киев, украина