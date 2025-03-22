Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАктивисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией
Активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось, высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
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"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", — сказал он.
Спецпосланник добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира — Прим. ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".
Уиткофф также сообщил, что киевский режим согласился с проведением выборов на Украине. Кроме того, по его словам , Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак также "в значительной степени" согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник отметил, что в случае заключения мира с Россией принятие Украины в Альянс станет невозможным.
Другие заявления Уиткоффа:
- Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы;
- российский лидер получил от президента США сигнал о желании восстановить отношения.
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"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт".
- США не могут вечно давать деньги Киеву, видя в этом риск ядерной войны.
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"Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия".
- есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине;
- мораторий на удары в Черном море может быть введен на следующей неделе;
- у России абсолютно точно нет планов нападения на страны Европы.
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"Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть"
Новые регионы России
Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Вопрос легитимности Зеленского
Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%. Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.