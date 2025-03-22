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Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России - РИА Новости, 22.03.2025
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03:26 22.03.2025 (обновлено: 04:41 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/vybory_ukraina-2006616967.html
Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России
Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России - РИА Новости, 22.03.2025
Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России
США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось, высказалось за присоединение к стране, и... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:26:00+03:00
2025-03-22T04:41:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
стив уиткофф
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось, высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.&quot;Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта&quot;, — сказал он.Спецпосланник добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира — Прим. ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".Уиткофф также сообщил, что киевский режим согласился с проведением выборов на Украине. Кроме того, по его словам , Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак также "в значительной степени" согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник отметил, что в случае заключения мира с Россией принятие Украины в Альянс станет невозможным.Другие заявления Уиткоффа: &quot;Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт&quot;.&quot;Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия&quot;."Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть"Новые регионы РоссииКак сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Вопрос легитимности ЗеленскогоИздание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%. Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005991015.html
https://ria.ru/20250322/tramp-2006612337.html
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, НАТО

Уиткофф назвал ключевым вопрос новых регионов России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАктивисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией
Активисты молодежного движения Юг молодой совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось, высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«

"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий
19 марта, 15:18
Спецпосланник добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира — Прим. ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".
Уиткофф также сообщил, что киевский режим согласился с проведением выборов на Украине. Кроме того, по его словам , Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак также "в значительной степени" согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник отметил, что в случае заключения мира с Россией принятие Украины в Альянс станет невозможным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине
01:13
Другие заявления Уиткоффа:
  • Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы;
  • российский лидер получил от президента США сигнал о желании восстановить отношения.
«

"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт".

Специальный посланник США Стив Уиткофф
Стивен Уиткофф
спецпосланник президента США
  • США не могут вечно давать деньги Киеву, видя в этом риск ядерной войны.
«

"Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия".

Специальный посланник США Стив Уиткофф
Стивен Уиткофф
спецпосланник президента США
  • есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине;
  • мораторий на удары в Черном море может быть введен на следующей неделе;
  • у России абсолютно точно нет планов нападения на страны Европы.
«
"Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть"
Специальный посланник США Стив Уиткофф
Стивен Уиткофф
спецпосланник президента США

Новые регионы России

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому
19 марта, 17:15

Вопрос легитимности Зеленского

Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%. Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трамп заявил об отсутствии крайнего срока прекращения огня на Украине
01:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДональд ТрампНАТО
 
 
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