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Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана - РИА Новости, 22.03.2025
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22:01 22.03.2025 (обновлено: 22:18 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/vvs-2006717553.html
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана - РИА Новости, 22.03.2025
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, есть жертвы, сообщило ливанское Министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:01:00+03:00
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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, есть жертвы, сообщило ливанское Министерство здравоохранения. "Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения", — говорится в заявлении. Кроме того, по данным ведомства, при авианалете на поселение Коейла пострадали четверо мирных жителей. Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шесть человек. Утром военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что израильская армия обстреляла из артиллерии поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже он добавил, что израильские самолеты подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов Южного Ливана.В ЦАХАЛ уточнили, что это была первая волна ответных ударов, цель которых — уничтожение позиций движения "Хезболла".Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что проводит рейды для выявления источников огня. В одном случае ливанские военные обнаружили самодельные установки для запуска ракет и обезвредили их.Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что эскалация на южных границах может быть спровоцирована, чтобы вовлечь Ливан в очередную войну с Израилем.
https://ria.ru/20250322/livan-2006658108.html
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в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в Тире, один человек погиб

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, есть жертвы, сообщило ливанское Министерство здравоохранения.
"Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения", — говорится в заявлении.
Последствия израильского авиаудара в Тулине, Ливан. 22 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Израильские ВВС нанесли массированные удары по югу Ливана
Вчера, 14:05
Кроме того, по данным ведомства, при авианалете на поселение Коейла пострадали четверо мирных жителей.
Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шесть человек.
Утром военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что израильская армия обстреляла из артиллерии поселения Яхмар-эш-Шакиф в провинции Набатия в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже он добавил, что израильские самолеты подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов Южного Ливана.
В ЦАХАЛ уточнили, что это была первая волна ответных ударов, цель которых — уничтожение позиций движения "Хезболла".
Ливанская армия, в свою очередь, заявила, что проводит рейды для выявления источников огня. В одном случае ливанские военные обнаружили самодельные установки для запуска ракет и обезвредили их.
Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что эскалация на южных границах может быть спровоцирована, чтобы вовлечь Ливан в очередную войну с Израилем.
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