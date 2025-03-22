https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html
Вулин рассказал, сколько денег USAID перевело в Сербию с начала 2025 года
Вулин рассказал, сколько денег USAID перевело в Сербию с начала 2025 года - РИА Новости, 22.03.2025
Вулин рассказал, сколько денег USAID перевело в Сербию с начала 2025 года
С начала 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов, при этом есть и другие западные фонды,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:08:00+03:00
2025-03-22T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. С начала 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов, при этом есть и другие западные фонды, спонсирующие протесты в стране, в частности из ФРГ, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. "Только с начала 2025 года USAID перевел (в Сербию - ред.) свыше 40 миллионов долларов. Они только начали, пока их не остановили. И учитывайте, что здесь есть и другие многочисленные фонды", - заявил Вулин агентству. По его словам, в Сербии работают все фонды из ФРГ: "левые", и "правые", и "зеленые". "У всех здесь свое представительство. Фонд имени Конрада Аденауэра, фонд Фридриха Наумана, и так далее", - заявил Вулин.
https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html
https://ria.ru/20250321/serbiya-2006352664.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, германия, александр вулин, агентство по международному развитию сша
В мире, Сербия, Германия, Александр Вулин, Агентство по международному развитию США
Вулин рассказал, сколько денег USAID перевело в Сербию с начала 2025 года
Вулин: с начала 2025 года USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов