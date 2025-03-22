https://ria.ru/20250322/vulin-2006618864.html

JANAF пока не предлагала выкупить российскую долю в NIS, заявил Вулин

JANAF пока не предлагала выкупить российскую долю в NIS, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025

JANAF пока не предлагала выкупить российскую долю в NIS, заявил Вулин

Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T04:26:00+03:00

2025-03-22T04:26:00+03:00

2025-03-22T04:26:00+03:00

сша

сербия

белград (город)

александр вулин

александр вучич

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_a23182f86ed82a55ee94f515022dcf9e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, но Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Прежде всего, это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам", - заявил Вулин РИА Новости. Он посоветовал найти другие варианты. "Лучше найдите кого-нибудь более серьезного. Если уж решите кому-то продавать, продавайте сербам, не хорватам", - отметил вице-премьер. В то же время никаких официальных предложений от JANAF на этот счет не поступало, подчеркнул он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и более 20 ее дочерних структур, в том числе долю в NIS, в которой "Газпрому" и "Газпром нефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США. Также в прессе появились сообщения, о том, что хорватский оператор нефтепровода JANAF заинтересован выкупить российскую долю в NIS.

https://ria.ru/20250319/serbiya-2005980045.html

https://ria.ru/20250321/vulin-2006350376.html

сша

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сербия, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром