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Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
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03:19 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html
Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин
Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин
Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они ищут не решения, а только поводы протестовать, им нужен "майдан", заявил РИА Новости вице-премьер РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:19:00+03:00
2025-03-22T03:19:00+03:00
в мире
сербия
беспорядки в белграде
александр вулин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они ищут не решения, а только поводы протестовать, им нужен "майдан", заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Те, кто это организовал (протесты и митинг 15 марта, - ред.), хотели бы "майдана" и работают над тем, чтобы до этого дошло и "майдан" тут произошел", - заявил Вулин. При этом он выразил надежду, что у студентов, составляющих ядро протеста, будет достаточно ума, чтобы не дать себя использовать. По его прогнозу, попытка радикализации протеста может произойти достаточно скоро. "Мы ожидаем этого скоро, иначе люди, которых вывели на протесты, начнут спрашивать: "сколько еще это продлится и что дальше, каково решение?". Чтобы избежать таких вопросов со стороны протестующих, организаторам нужно дойти до радикализации", - сказал он.
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в мире, сербия, беспорядки в белграде, александр вулин
В мире, Сербия, Беспорядки в Белграде, Александр Вулин
Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин

Вулин: организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они ищут не решения, а только поводы протестовать, им нужен "майдан", заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Те, кто это организовал (протесты и митинг 15 марта, - ред.), хотели бы "майдана" и работают над тем, чтобы до этого дошло и "майдан" тут произошел", - заявил Вулин.
При этом он выразил надежду, что у студентов, составляющих ядро протеста, будет достаточно ума, чтобы не дать себя использовать.
По его прогнозу, попытка радикализации протеста может произойти достаточно скоро.
"Мы ожидаем этого скоро, иначе люди, которых вывели на протесты, начнут спрашивать: "сколько еще это продлится и что дальше, каково решение?". Чтобы избежать таких вопросов со стороны протестующих, организаторам нужно дойти до радикализации", - сказал он.
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