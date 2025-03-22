https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html

Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин

Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025

Организаторам протестов в Сербии нужен "майдан", заявил Вулин

Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они ищут не решения, а только поводы протестовать, им нужен "майдан", заявил РИА Новости вице-премьер РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:19:00+03:00

2025-03-22T03:19:00+03:00

2025-03-22T03:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Организаторы протестов в Сербии постараются их продолжить, они ищут не решения, а только поводы протестовать, им нужен "майдан", заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Те, кто это организовал (протесты и митинг 15 марта, - ред.), хотели бы "майдана" и работают над тем, чтобы до этого дошло и "майдан" тут произошел", - заявил Вулин. При этом он выразил надежду, что у студентов, составляющих ядро протеста, будет достаточно ума, чтобы не дать себя использовать. По его прогнозу, попытка радикализации протеста может произойти достаточно скоро. "Мы ожидаем этого скоро, иначе люди, которых вывели на протесты, начнут спрашивать: "сколько еще это продлится и что дальше, каково решение?". Чтобы избежать таких вопросов со стороны протестующих, организаторам нужно дойти до радикализации", - сказал он.

https://ria.ru/20250321/serbiya-2006352664.html

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в мире, сербия, беспорядки в белграде, александр вулин