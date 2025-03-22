https://ria.ru/20250322/vsu-2006692490.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке
ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:09:00+03:00
2025-03-22T19:09:00+03:00
2025-03-22T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ударил по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Удар БПЛА ВСУ по Никитовскому району Горловки также подтвердили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По их данным, удар произошел в 18.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке
ВСУ атаковали жилой дом в Горловке дроном-камикадзе