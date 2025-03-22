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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vsu-2006692490.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке
ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:09:00+03:00
2025-03-22T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ударил по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Удар БПЛА ВСУ по Никитовскому району Горловки также подтвердили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По их данным, удар произошел в 18.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке

ВСУ атаковали жилой дом в Горловке дроном-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по одной из квартир жилого дома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Дрон ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ударил по квартире одного из домов в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 17:23
Удар БПЛА ВСУ по Никитовскому району Горловки также подтвердили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По их данным, удар произошел в 18.20 мск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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