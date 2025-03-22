Алаудинов рассказал об эвакуации тел солдат ВСУ из Курской области
Алаудинов: ВС России эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ из Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 22 мар — РИА Новости. Российские бойцы осуществляют эвакуацию тел солдат ВСУ с освобожденной территории Курской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ бросали раненых бойцов по приказу командования при отступлении в Курской области.
"Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты. <…> Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов. <...> После того как он (военнослужащий ВСУ. — Прим. ред.) уже умер, он не является нашим врагом. <...> Это, получается, тело человека. <...> И, конечно, мы должны быть гуманнее", — отметил Алаудинов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Девятнадцатого марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.