https://ria.ru/20250322/vsu-2006659464.html

МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам

МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 22.03.2025

МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам

Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:14:00+03:00

2025-03-22T14:14:00+03:00

2025-03-22T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html

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