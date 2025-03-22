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МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 22.03.2025
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам
Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:14:00+03:00
2025-03-22T14:14:00+03:00
2025-03-22T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html
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россия, киев, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам
Захарова об атаках по энергообъектам: Киев демонстрирует недоговороспособность