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МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.03.2025 (обновлено: 14:29 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/vsu-2006659464.html
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 22.03.2025
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам
Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:14:00+03:00
2025-03-22T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
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россия, киев, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МИД прокомментировал атаки ВСУ по российским энергообъектам

Захарова об атаках по энергообъектам: Киев демонстрирует недоговороспособность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМария ЗахароваУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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