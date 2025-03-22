https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток" - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"
Операция "Поток" вызвала панику в рядах украинских подразделений в Курской области, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:15:00+03:00
2025-03-22T10:15:00+03:00
2025-03-22T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Операция "Поток" вызвала панику в рядах украинских подразделений в Курской области, пишет The Wall Street Journal."Ситуация уже была критической, когда подразделение Дашака узнало, что <...> российские войска прорвались через украинские позиции, пробравшись по газовой трубе. <…> Дашак и другие солдаты говорят, что это вызвало панику", — говорится в материале.Журналисты также указали, что украинские командиры в Курской области начали отдавать своим военным приказ об отступлении до того, как об этом распорядились высокопоставленные офицеры.В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250322/ugroza-2006631474.html
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суджа, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
Суджа, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"
WSJ: операция "Поток" вызвала панику в рядах ВСУ в Курской области