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СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток" - РИА Новости, 22.03.2025
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10:15 22.03.2025 (обновлено: 14:24 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток" - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"
Операция "Поток" вызвала панику в рядах украинских подразделений в Курской области, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:15:00+03:00
2025-03-22T14:24:00+03:00
суджа
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Операция "Поток" вызвала панику в рядах украинских подразделений в Курской области, пишет The Wall Street Journal.&quot;Ситуация уже была критической, когда подразделение Дашака узнало, что &lt;...&gt; российские войска прорвались через украинские позиции, пробравшись по газовой трубе. &lt;…&gt; Дашак и другие солдаты говорят, что это вызвало панику&quot;, — говорится в материале.Журналисты также указали, что украинские командиры в Курской области начали отдавать своим военным приказ об отступлении до того, как об этом распорядились высокопоставленные офицеры.В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250322/ugroza-2006631474.html
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суджа
курская область
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суджа, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
Суджа, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина
СМИ рассказали, что началось в рядах ВСУ из-за операции "Поток"

WSJ: операция "Поток" вызвала панику в рядах ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Операция "Поток" вызвала панику в рядах украинских подразделений в Курской области, пишет The Wall Street Journal.
«

"Ситуация уже была критической, когда подразделение Дашака узнало, что <...> российские войска прорвались через украинские позиции, пробравшись по газовой трубе. <…> Дашак и другие солдаты говорят, что это вызвало панику", — говорится в материале.

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Журналисты также указали, что украинские командиры в Курской области начали отдавать своим военным приказ об отступлении до того, как об этом распорядились высокопоставленные офицеры.
В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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СуджаКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраина
 
 
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