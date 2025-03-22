https://ria.ru/20250322/vsu-2006624577.html

Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье

Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2025

Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье

Командный состав 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ требует с личного состава взятки за право пойти в отпуск, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:16:00+03:00

2025-03-22T07:16:00+03:00

2025-03-22T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Командный состав 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ требует с личного состава взятки за право пойти в отпуск, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Командование сотой отдельной механизированной бригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки на право пойти в отпуск… Отпуск стоит 150 тысяч гривен", - сказали РИА Новости в антифашистском подполье. Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшний день почти две трети личного состава бригады уничтожены. "По сообщениям военнослужащих бригады… их подразделение сейчас укомплектовано лишь на 40 процентов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006622850.html

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вооруженные силы украины