https://ria.ru/20250322/vsu-2006624577.html
Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье
Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2025
Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье
Командный состав 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ требует с личного состава взятки за право пойти в отпуск, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:16:00+03:00
2025-03-22T07:16:00+03:00
2025-03-22T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Командный состав 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ требует с личного состава взятки за право пойти в отпуск, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Командование сотой отдельной механизированной бригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки на право пойти в отпуск… Отпуск стоит 150 тысяч гривен", - сказали РИА Новости в антифашистском подполье. Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшний день почти две трети личного состава бригады уничтожены. "По сообщениям военнослужащих бригады… их подразделение сейчас укомплектовано лишь на 40 процентов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006622850.html
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Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье
Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за право уйти в отпуск