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Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец
Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец - РИА Новости, 22.03.2025
Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец
Боевики украинских нацбатальонов устраивали "обряды посвящения", пытая людей в Украинске в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:20:00+03:00
2025-03-22T06:20:00+03:00
2025-03-22T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
селидово
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов устраивали "обряды посвящения", пытая людей в Украинске в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. "У них (нацбатов) любимое занятие – это подвешивать руки к потолку, ноги к полу и насмерть забивать. Это их любимое было занятие. Резали, стреляли, огнем жгли. Они "прописку" проходили у нас, эти нацбаты все", - сказал Солуянов. По его словам, подобные преступления украинских боевиков намеренно фиксировались на камеру, чтобы в дальнейшем использовать это в качестве компромата и заставлять боевиков нацбатов выполнять любые приказы. "Их же все преступления фиксировали на камеру. Каждый за "жабры" подвешен. Они делают все, что им говорят. Это просто палачи… если рыпнется куда-то, сразу в прокуратуру, в суд передали, закрыли. Вот и все. Каждый на крючке подвешен. Поэтому они такое и творят. Им терять нечего", - добавил он. По данным минобороны России, город Украинск был освобожден от оккупации в сентябре 2024 года. Город расположен между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысячи человек. Рядом находится крупный железнодорожный узел Цукурино, через который ранее снабжалась значительная часть группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20250322/zhitelnitsa-2006621557.html
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донецкая народная республика, курахово, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Селидово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец
Очевидец Солуянов: нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске