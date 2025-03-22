https://ria.ru/20250322/vsu-2006622850.html

Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец

Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец - РИА Новости, 22.03.2025

Нацбаты ВСУ пытали людей в Украинске, рассказал очевидец

Боевики украинских нацбатальонов устраивали "обряды посвящения", пытая людей в Украинске в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:20:00+03:00

2025-03-22T06:20:00+03:00

2025-03-22T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

селидово

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов устраивали "обряды посвящения", пытая людей в Украинске в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. "У них (нацбатов) любимое занятие – это подвешивать руки к потолку, ноги к полу и насмерть забивать. Это их любимое было занятие. Резали, стреляли, огнем жгли. Они "прописку" проходили у нас, эти нацбаты все", - сказал Солуянов. По его словам, подобные преступления украинских боевиков намеренно фиксировались на камеру, чтобы в дальнейшем использовать это в качестве компромата и заставлять боевиков нацбатов выполнять любые приказы. "Их же все преступления фиксировали на камеру. Каждый за "жабры" подвешен. Они делают все, что им говорят. Это просто палачи… если рыпнется куда-то, сразу в прокуратуру, в суд передали, закрыли. Вот и все. Каждый на крючке подвешен. Поэтому они такое и творят. Им терять нечего", - добавил он. По данным минобороны России, город Украинск был освобожден от оккупации в сентябре 2024 года. Город расположен между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысячи человек. Рядом находится крупный железнодорожный узел Цукурино, через который ранее снабжалась значительная часть группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20250322/zhitelnitsa-2006621557.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html

донецкая народная республика

курахово

селидово

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донецкая народная республика, курахово, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины