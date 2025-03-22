https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html

ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница

ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница - РИА Новости, 22.03.2025

ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница

Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:36:00+03:00

2025-03-22T05:36:00+03:00

2025-03-22T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая местная жительница. Все показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. "Я вообще из села Бондаревка (Суджанского района Курской области – ред.). У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ – ред.) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи", - сказала женщина. Храм святителя Митрофана Воронежского в Бондаревке относится к Суджанскому благочинническому округу Курской епархии Русской православной церкви. Согласно информации сайта Курской епархии, его настоятелем с 2013 по 2017 годы являлся протоиерей Георгий Шестопалов, который в 2024 году вывозил жителей из Суджи во время нападения ВСУ на город. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное разграблен и значительно разрушен ВСУ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250322/morpekhi-2006620365.html

https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь