https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница
Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:36:00+03:00
2025-03-22T05:36:00+03:00
2025-03-22T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая местная жительница. Все показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. "Я вообще из села Бондаревка (Суджанского района Курской области – ред.). У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ – ред.) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи", - сказала женщина. Храм святителя Митрофана Воронежского в Бондаревке относится к Суджанскому благочинническому округу Курской епархии Русской православной церкви. Согласно информации сайта Курской епархии, его настоятелем с 2013 по 2017 годы являлся протоиерей Георгий Шестопалов, который в 2024 году вывозил жителей из Суджи во время нападения ВСУ на город. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное разграблен и значительно разрушен ВСУ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250322/morpekhi-2006620365.html
https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница
Жительница Курской области рассказала, что ВСУ разграбили храм в Бондаревке