Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница
Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:36:00+03:00
2025-03-22T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая местная жительница. Все показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. "Я вообще из села Бондаревка (Суджанского района Курской области – ред.). У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ – ред.) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи", - сказала женщина. Храм святителя Митрофана Воронежского в Бондаревке относится к Суджанскому благочинническому округу Курской епархии Русской православной церкви. Согласно информации сайта Курской епархии, его настоятелем с 2013 по 2017 годы являлся протоиерей Георгий Шестопалов, который в 2024 году вывозил жителей из Суджи во время нападения ВСУ на город. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное разграблен и значительно разрушен ВСУ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250322/morpekhi-2006620365.html
https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь
ВСУ разграбили храм в Курской области, заявила местная жительница

Жительница Курской области рассказала, что ВСУ разграбили храм в Бондаревке

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Курской области, похитив оттуда все оставшееся церковное убранство, рассказала РИА Новости эвакуированная пожилая местная жительница.
Все показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
05:16
"Я вообще из села Бондаревка (Суджанского района Курской области – ред.). У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ – ред.) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи", - сказала женщина.
Храм святителя Митрофана Воронежского в Бондаревке относится к Суджанскому благочинническому округу Курской епархии Русской православной церкви. Согласно информации сайта Курской епархии, его настоятелем с 2013 по 2017 годы являлся протоиерей Георгий Шестопалов, который в 2024 году вывозил жителей из Суджи во время нападения ВСУ на город.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное разграблен и значительно разрушен ВСУ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трое боевиков ВСУ сдались в плен группировке "Запад"
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала