https://ria.ru/20250322/vov-2006712472.html
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.03.2025
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:06:00+03:00
2025-03-22T21:06:00+03:00
2025-03-22T21:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
новгородская область
александра дронова
80-летие победы в великой отечественной войне
ветераны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/05/1520220503_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_5e7c8c5eef949de330ed6ef9dcf07f72.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в субботу в Старорусском молодежном многофункциональном центре состоялось заседание организационного комитета "Победа". В нем принял участие Дронов, члены правительства региона, представители Новгородского музея-заповедника, Новгородского университета, главы районов и округов. По словам Дронова, "ветеранов осталось очень мало", и они нуждаются в особом внимании. "В Новгородской области сейчас проживает (таких - ред.) 52 человека. Они чрезвычайно нуждаются во внимании и заботе, в общении и нашей поддержке в решении всех вопросов. В связи с этим поручаю министерству труда, семейной и социальной политики региона произвести ко Дню Победы 9 мая единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в Новгородской области", – приводит пресс-служба правительства региона слова Дронова. Он также добавил, что для ветеранов должна быть организована работа по комплексному медико-социальному обследованию. Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она. Дронов также поручил всем органам власти, молодежным, ветеранским и патриотическим организациям активно включиться в подготовку юбилейных мероприятий в год 80-летия Победы. Всего в регионе пройдет более 1200 мероприятий. Будут организованы концерты, выставки, премьеры фильмов, спортивные мероприятия и парад Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/05/1520220503_234:0:2767:1900_1920x0_80_0_0_d797be9dec04c3d3ed862f966c98db2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, александра дронова, 80-летие победы в великой отечественной войне, ветераны
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Новгородская область, Александра Дронова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ветераны
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Врио главы Новгородской области Дронов: ветеранам ВОВ выплатят по 80 тыс рублей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в субботу в Старорусском молодежном многофункциональном центре состоялось заседание организационного комитета "Победа". В нем принял участие Дронов
, члены правительства региона, представители Новгородского музея-заповедника, Новгородского университета, главы районов и округов. По словам Дронова, "ветеранов осталось очень мало", и они нуждаются в особом внимании.
«
"В Новгородской области
сейчас проживает (таких - ред.) 52 человека. Они чрезвычайно нуждаются во внимании и заботе, в общении и нашей поддержке в решении всех вопросов. В связи с этим поручаю министерству труда, семейной и социальной политики региона произвести ко Дню Победы 9 мая единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в Новгородской области", – приводит пресс-служба правительства региона слова Дронова.
Он также добавил, что для ветеранов должна быть организована работа по комплексному медико-социальному обследованию.
Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она.
Дронов также поручил всем органам власти, молодежным, ветеранским и патриотическим организациям активно включиться в подготовку юбилейных мероприятий в год 80-летия Победы. Всего в регионе пройдет более 1200 мероприятий. Будут организованы концерты, выставки, премьеры фильмов, спортивные мероприятия и парад Победы 9 мая.