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Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:06 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vov-2006712472.html
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.03.2025
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:06:00+03:00
2025-03-22T21:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
новгородская область
александра дронова
80-летие победы в великой отечественной войне
ветераны
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в субботу в Старорусском молодежном многофункциональном центре состоялось заседание организационного комитета "Победа". В нем принял участие Дронов, члены правительства региона, представители Новгородского музея-заповедника, Новгородского университета, главы районов и округов. По словам Дронова, "ветеранов осталось очень мало", и они нуждаются в особом внимании. "В Новгородской области сейчас проживает (таких - ред.) 52 человека. Они чрезвычайно нуждаются во внимании и заботе, в общении и нашей поддержке в решении всех вопросов. В связи с этим поручаю министерству труда, семейной и социальной политики региона произвести ко Дню Победы 9 мая единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в Новгородской области", – приводит пресс-служба правительства региона слова Дронова. Он также добавил, что для ветеранов должна быть организована работа по комплексному медико-социальному обследованию. Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она. Дронов также поручил всем органам власти, молодежным, ветеранским и патриотическим организациям активно включиться в подготовку юбилейных мероприятий в год 80-летия Победы. Всего в регионе пройдет более 1200 мероприятий. Будут организованы концерты, выставки, премьеры фильмов, спортивные мероприятия и парад Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html
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общество, новгородская область, александра дронова, 80-летие победы в великой отечественной войне, ветераны
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Новгородская область, Александра Дронова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ветераны
Новгородским ветеранам войны выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Врио главы Новгородской области Дронов: ветеранам ВОВ выплатят по 80 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны в Новгородской области единовременно выплатят 80 тысяч рублей, выплату получат 52 человека, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в субботу в Старорусском молодежном многофункциональном центре состоялось заседание организационного комитета "Победа". В нем принял участие Дронов, члены правительства региона, представители Новгородского музея-заповедника, Новгородского университета, главы районов и округов. По словам Дронова, "ветеранов осталось очень мало", и они нуждаются в особом внимании.
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Новгородской области сейчас проживает (таких - ред.) 52 человека. Они чрезвычайно нуждаются во внимании и заботе, в общении и нашей поддержке в решении всех вопросов. В связи с этим поручаю министерству труда, семейной и социальной политики региона произвести ко Дню Победы 9 мая единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в Новгородской области", – приводит пресс-служба правительства региона слова Дронова.
Он также добавил, что для ветеранов должна быть организована работа по комплексному медико-социальному обследованию.
Как сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова, слова которой приводит пресс-служба, за выплатой для ветеранов не нужно обращаться в Социальный фонд, она будет начислена в беззаявительном порядке. Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется дополнительная региональная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта своих жилых помещений. В регионе сейчас проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Выплаты получили уже более 700 ветеранов, еще 166 тружеников тыла получат её в 2025 году, добавила она.
Дронов также поручил всем органам власти, молодежным, ветеранским и патриотическим организациям активно включиться в подготовку юбилейных мероприятий в год 80-летия Победы. Всего в регионе пройдет более 1200 мероприятий. Будут организованы концерты, выставки, премьеры фильмов, спортивные мероприятия и парад Победы 9 мая.
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