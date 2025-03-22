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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 22.03.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 165 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:15:00+03:00
2025-03-22T12:15:00+03:00
2025-03-22T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 165 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 165 военных и танк в зоне ответственности группировки "Восток"