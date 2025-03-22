https://ria.ru/20250322/vostok-2006646285.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 22.03.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 165 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:15:00+03:00

2025-03-22T12:15:00+03:00

2025-03-22T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 165 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006625392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины