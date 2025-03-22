https://ria.ru/20250322/vorobeva-2006573621.html

Людмила Воробьева: Россия ждет лидеров стран Азии на 80-летие Победы

Людмила Воробьева: Россия ждет лидеров стран Азии на 80-летие Победы - РИА Новости, 22.03.2025

Людмила Воробьева: Россия ждет лидеров стран Азии на 80-летие Победы

Россия проработает меры в случае размещения в Японии американских ракет средней дальности, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:00:00+03:00

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Россия проработает меры в случае размещения в Японии американских ракет средней дальности, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. В интервью РИА Новости она также рассказала о готовности РФ подключиться к строительству АЭС во Вьетнаме, работе с Мьянмой в сфере ядерной энергетики и о том, что Москва ждет участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.– Расскажите, пожалуйста, о планируемых контактах на высшем и высоком уровнях в 2025 году с руководством государств, курируемых вашим департаментом.– Политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интенсивно развивается. В 2024 году президент РФ Владимир Путин посетил с госвизитом Социалистическую Республику Вьетнам, у нас побывало руководство Индонезии, Лаоса, Малайзии, Вьетнама. Проведены встречи с главами внешнеполитических ведомств Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда. Активно задействовались возможности площадки БРИКС (саммит в Казани в октябре 2024 года и расширенная сессия совещания министров иностранных дел в Нижнем Новгороде в июне 2024 года), а также мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне. Результаты состоявшихся контактов подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества.Текущий год также обещает быть весьма насыщенным. Его начало ознаменовалось поездкой председателя правительства России Михаила Мишустина во Вьетнам. Совсем недавно официальный визит в нашу страну совершил председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу провел ряд встреч в Индонезии и Малайзии.Неуклонно растет взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку, культуру, контакты между людьми. В регионе высоко ценят твердый настрой России на формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах равной и неделимой безопасности. Мы разговариваем с партнерами на одном языке, без нравоучений, менторства и неоколониальных замашек, с уважением относимся к их национальным особенностям. Все это создает благоприятные условия для дальнейшей активизации политического диалога.Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.– Весной 2024 года США временно разместили на Филиппинах ракетные системы средней дальности Typhon, в дальнейшем продлив их дислокацию на бессрочный период. При этом в СМИ появляются сообщения о намерении Вашингтона ввезти комплексы Typhon и в Японию. Доводила ли Россия свою позицию по этому вопросу до японской и филлипинской сторон? Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ может рассмотреть возможность размещения своих ракет средней и малой дальности в Азии в ответ на такие действия. Какие страны имеются в виду в данном контексте?– Не ставим под сомнение право отдельных государств укреплять свою безопасность. Вместе с тем полагаем, что появление американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира, включая АТР, не только не способствует поддержанию стабильности, но лишь подстегивает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков. Данная позиция была четко сформулирована в публичных заявлениях руководства нашей страны, неоднократно транслировалась на международных площадках, а также пояснялась в ходе двусторонних контактов.Что касается Японии, то мы видим, как ее правительство целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику об угрозах, якобы исходящих от КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками. Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России. Конкретное содержание ответных шагов будет проработано по линии компетентных ведомств в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России.– Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО. В рамках Индо-Тихоокеанской стратегии Альянса укрепляется его партнерство с официальным Токио. Какова будет реакция Москвы на эти действия?– Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии. В схемах масштабирования мандата Североатлантического альянса на АТР активно задействуются форматы "малой геометрии", такие как AUKUS, QUAD, их расширенные производные, а также различные "четверки", "тройки" и многочисленные двусторонние союзнические связки с участием Вашингтона. К формируемой им на азиатском поле западноцентричной военно-политической архитектуре все больше подтягиваются внерегиональные страны НАТО: Канада, Германия, Франция, а к отдельным сегментам работы – и государства Северной Европы.Постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии, вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны". Прорабатывается логистика переброски в регион сил и средств НАТО. Видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие здесь ударных ВВС евроатлантических государств.Одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР последовательно выступает Япония, продвигая известный тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с явным антикитайским и антироссийским подтекстом. На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства.В кооперационное пространство "для своих" пытаются втянуть и Юго-Восточную Азию. В то же время большинство стран региона обеспокоено опасными процессами милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и вытекающими отсюда комплексными рисками. В связи с этим на регулярной основе доводим по дипломатическим каналам тезис о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски для безопасности в Восточной Азии и АТР в целом, стимулируя новый этап гонки вооружений. В свою очередь, в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращиваем кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Китаем.– Есть ли решение со стороны Токио о продлении контрактов на поставку сжиженного природного газа по проекту "Сахалин-2"? Остается ли в силе готовность Токио не покидать проект "Сахалин-1"?– Сфера энергетики – одна из немногих, где между Россией и Японией сохраняется конструктивное взаимодействие. Японская сторона официально признает критическую важность совместных нефтегазовых проектов для обеспечения национальной энергетической безопасности, сохраняя на данном этапе участие своих компаний в них.В то же самое время Токио в рамках "Группы семи" продолжает заявлять о намерении "полностью избавиться от зависимости" от российских энергоносителей. В этом им помогала администрация Джо Байдена: благодаря незаконным так называемым санкциям японское участие в еще одном значимом для Токио проекте – "Арктик СПГ-2" – было фактически заблокировано. Принимаем в расчет и предлагаемую Вашингтоном правительству Сигэру Исибы масштабную инициативу производства газа на Аляске, которая, по оценкам экспертов, в перспективе может быть использована для вытеснения российского СПГ с японского рынка.Безусловно, выбор дальнейших действий – за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира.– Таиланд и Малайзия стали странами-партнерами БРИКС, Индонезия – полноценным членом объединения, интерес к работе БРИКС проявляют ряд других стран Юго-Восточной Азии: Лаос, Мьянма и Камбоджа. Возможно ли получение этими странами партнерского статуса в этом году или полноправного членства по итогам бразильского председательства?– Диалог с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках БРИКС. В этом контексте приветствуем расширение географии и экономического потенциала объединения за счет Индонезии и стран-партнеров. Полагаем, что это будет способствовать укреплению духа солидарности и международного сотрудничества ради всеобщего блага.Не исключаем дальнейшего увеличения числа участников БРИКС, будь то в категории полноформатных членов или партнеров. Настроены на конструктивное взаимодействие со всеми, кто привержен принципу суверенного равенства и разделяет идеалы равноправия и взаимного уважения, открытости, прагматизма и солидарности. Вместе с тем в текущем году в объединении сформировалось единое мнение о необходимости сосредоточиться на консолидации нашего стратегического партнерства и интеграции вновь принятых членов и государств-партнеров в архитектуру БРИКС, принимая во внимание задачу сохранения его эффективности.– По итогам официального визита в Россию председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна подписано межправительственное соглашение о строительстве в этой стране АЭС малой мощности. Когда оно может начаться? Каковы перспективы подключения России к строительству АЭС во Вьетнаме?– Обеспечение национального энергетического баланса – одна из ключевых задач для правительств практически всех государств Юго-Восточной Азии, которые последние годы стабильно входят в число наиболее динамично развивающихся экономик. Естественно, в таких условиях наши партнеры из стран АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Известно, что Россия традиционно является глобальным лидером в сфере мирного атома, а госкорпорация "Росатом" обладает всеми необходимыми компетенциями и уникальным опытом в указанной области."Росатом" в последние несколько лет приложил немало усилий с целью содействия мьянманским партнерам в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров, обмена опытом в вопросах энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий и ядерной медицины. Благодаря подписанию в начале марта этого года профильного межправительственного соглашения созданы правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта. Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы."Росатом" также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме.– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Вьетнамом в нефтегазовой сфере.– Топливно-энергетический комплекс традиционно является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро", которое было учреждено АО "Зарубежнефть" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам" в 1981 году. В Ненецком автономном округе успешно ведет добычу углеводородов ООО "Совместная компания "Русвьетпетро", созданное в 2008 году участниками "Вьетсовпетро".

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https://ria.ru/20250304/myanma-2002780758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, япония, вьетнам, людмила воробьева