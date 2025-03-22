https://ria.ru/20250322/vorobev-2006662795.html

Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе"

Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025

Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил неравнодушных людей, бизнес и всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокус РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:58:00+03:00

2025-03-22T14:58:00+03:00

2025-03-22T14:58:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

крокус сити холл

российский красный крест

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил неравнодушных людей, бизнес и всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокус Сити Холле", он пообещал, что эта работа будет продолжаться. Ранее в субботу мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом, в церемонии открытия принял участие Воробьев. Мемориал - две стелы со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли. Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. После открытия состоялась панихида по жертвам теракта. "Хочу поблагодарить и сотни тысяч неравнодушных людей, большой и малый бизнес, всех, кто оказал самую разную помощь. Вас объединил Российский Красный Крест - это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Она идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет", - отметил Воробьев. Губернатор выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших и пострадавших при теракте. "С первых минут трагедии я докладывал о происходящем президенту - он поручил сделать все для помощи пострадавшим, позаботиться о каждой семье, которую затронул теракт", - добавил Воробьев. Он также поблагодарил врачей и спасателей, которые "героически работали на месте, зачастую рискуя собственным жизнями". Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.

https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, крокус сити холл, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф), происшествия