https://ria.ru/20250322/vorobev-2006662795.html
Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе"
Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил неравнодушных людей, бизнес и всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокус РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:58:00+03:00
2025-03-22T14:58:00+03:00
2025-03-22T14:58:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
крокус сити холл
российский красный крест
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651436_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_586af0e7e9f86d0834e6c72a3bdacf0c.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил неравнодушных людей, бизнес и всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокус Сити Холле", он пообещал, что эта работа будет продолжаться. Ранее в субботу мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом, в церемонии открытия принял участие Воробьев. Мемориал - две стелы со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли. Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. После открытия состоялась панихида по жертвам теракта. "Хочу поблагодарить и сотни тысяч неравнодушных людей, большой и малый бизнес, всех, кто оказал самую разную помощь. Вас объединил Российский Красный Крест - это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Она идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет", - отметил Воробьев. Губернатор выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших и пострадавших при теракте. "С первых минут трагедии я докладывал о происходящем президенту - он поручил сделать все для помощи пострадавшим, позаботиться о каждой семье, которую затронул теракт", - добавил Воробьев. Он также поблагодарил врачей и спасателей, которые "героически работали на месте, зачастую рискуя собственным жизнями". Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651436_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3d1b74a9dac8fc49b93e14807cb6f7a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, крокус сити холл, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Российский Красный Крест, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Воробьев поблагодарил всех, кто оказал помощь после теракта в "Крокусе"
Воробьев поблагодарил людей и бизнес, помогавших после теракта в "Крокусе"