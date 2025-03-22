Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vojska-2006629680.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут, сообщили в субботу в Telegram-канале управления... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:43:00+03:00
2025-03-22T08:43:00+03:00
горловка
украина
донецкая народная республика
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут, сообщили в субботу в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html
https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ за десять минут выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут, сообщили в субботу в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Сотрудники RT попали под обстрел в Курской области
21 марта, 19:44
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами
21 марта, 15:51
 
ГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала