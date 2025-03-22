https://ria.ru/20250322/vojska-2006629680.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут, сообщили в субботу в Telegram-канале управления... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:43:00+03:00

2025-03-22T08:43:00+03:00

2025-03-22T08:43:00+03:00

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью кассетными снарядами "натовского" калибра за десять минут, сообщили в субботу в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250321/rt-2006576947.html

https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия