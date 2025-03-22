https://ria.ru/20250322/voennye-2006680777.html

Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы

Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы - РИА Новости, 22.03.2025

Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы

Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы в Москве 9 мая - так же, как их деды вместе освобождали Европу 80 лет назад, заявил... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:10:00+03:00

2025-03-22T17:10:00+03:00

2025-03-22T17:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

россия

югославия

максим орешкин

александр боцан-харченко

владимир путин

москва

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы в Москве 9 мая - так же, как их деды вместе освобождали Европу 80 лет назад, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций. "Мы начали его визит с возложения венков в связи с 80-летием Победы над фашистской Германией, усташской (нацистской – ред.) Хорватией, украинскими бандеровцами. Что важнее всего - мы почтили память тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили так хорошо", - сказал член сербского правительства на брифинге после переговоров. "Очень важно сказать, что в этом году на Красной площади будут вместе президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, это большое событие для всех нас. Так же, как в свое время вместе части Красной Армии и сербские отряды освобождали не только Сербию, но и всю Европу, так же наши подразделения будут вместе маршировать на Красной площади", - подчеркнул Попович. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20250322/shoygu-2006653404.html

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006651212.html

https://ria.ru/20250320/serbija-2006325072.html

сербия

россия

югославия

москва

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сербия, россия, югославия, максим орешкин, александр боцан-харченко, владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне