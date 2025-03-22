https://ria.ru/20250322/voda-2006650532.html

Вода ушла из затопленного башкирского села Азово

Вода ушла из затопленного башкирского села Азово - РИА Новости, 22.03.2025

Вода ушла из затопленного башкирского села Азово

Вода ушла из затопленного башкирского села Азово, которое ранее было полностью эвакуировано, жители вернулись в свои дома, сообщили в субботу ГУ МЧС по... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:59:00+03:00

2025-03-22T12:59:00+03:00

2025-03-22T13:13:00+03:00

происшествия

архангельский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Вода ушла из затопленного башкирского села Азово, которое ранее было полностью эвакуировано, жители вернулись в свои дома, сообщили в субботу ГУ МЧС по республике. Ранее сообщалось, что 20 марта из-за подъема уровня воды в реке Инзер затопило все 42 жилых дома в селе Азово Архангельского района. Из зоны затопления были эвакуированы все жители - 127 человек. "В деревне Азово Архангельского района вода из всех домов ушла, люди вернулись в свои дома, остаются затоплены 37 придомовых территорий",- сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. В деревне расчищают улицы от ледяных глыб и мусора с помощью тяжёлой техники, спасатели продолжают работы по откачке воды из подвалов. Часть домов уже подключены к электричеству, работы продолжаются, добавили в спасательном ведомстве.

https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html

https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html

архангельский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)