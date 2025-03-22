https://ria.ru/20250322/voda-2006650532.html
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово - РИА Новости, 22.03.2025
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово, которое ранее было полностью эвакуировано, жители вернулись в свои дома, сообщили в субботу ГУ МЧС по... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:59:00+03:00
2025-03-22T12:59:00+03:00
2025-03-22T13:13:00+03:00
происшествия
архангельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 22 мар - РИА Новости. Вода ушла из затопленного башкирского села Азово, которое ранее было полностью эвакуировано, жители вернулись в свои дома, сообщили в субботу ГУ МЧС по республике. Ранее сообщалось, что 20 марта из-за подъема уровня воды в реке Инзер затопило все 42 жилых дома в селе Азово Архангельского района. Из зоны затопления были эвакуированы все жители - 127 человек. "В деревне Азово Архангельского района вода из всех домов ушла, люди вернулись в свои дома, остаются затоплены 37 придомовых территорий",- сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. В деревне расчищают улицы от ледяных глыб и мусора с помощью тяжёлой техники, спасатели продолжают работы по откачке воды из подвалов. Часть домов уже подключены к электричеству, работы продолжаются, добавили в спасательном ведомстве.
https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html
https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html
архангельский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово
Вода ушла из затопленного башкирского села Азово, жители вернулись в дома