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В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях - РИА Новости, 22.03.2025
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23:51 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vlasti-2006725480.html
В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях
В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях - РИА Новости, 22.03.2025
В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях
Иранские власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Рзеави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:51:00+03:00
2025-03-22T23:51:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Иранские власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Рзеави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях, заявил в субботу министр энергетики Аббас Алиабади. "Пять лет засухи подряд привели к сокращению запасов воды в стране, и такие провинции, как Хорасан-Резави, Исфахан, Йезд и Тегеран, сталкиваются с серьезными проблемами в этой связи", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Алиабади. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Фарс, Хузестан, Хамадан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган (южные провинции). Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан. В последние дни в Иране в центре внимания новость о критическом снижении уровня воды в водохранилище плотины Караджа на юго-западе Тегерана, которое является одним из основных источников питьевой воды для столицы и ее окрестностей. По последним данным, оно заполнено лишь на 8%. По сравнению с мартом 2024 года, уровень воды к середине марта 2025 года уменьшился на 56%.
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в мире, цены на нефть, исфахан, тегеран (город), иран
В мире, Цены на нефть, Исфахан, Тегеран (город), Иран
В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях

Министр энергетики Ирана Алиабади заявил о водном кризисе в четырех провинциях

© AP Photo / Emilio MorenattiЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Засуха. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Иранские власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Рзеави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях, заявил в субботу министр энергетики Аббас Алиабади.
«
"Пять лет засухи подряд привели к сокращению запасов воды в стране, и такие провинции, как Хорасан-Резави, Исфахан, Йезд и Тегеран, сталкиваются с серьезными проблемами в этой связи", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Алиабади.
По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Фарс, Хузестан, Хамадан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган (южные провинции).
Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.
В последние дни в Иране в центре внимания новость о критическом снижении уровня воды в водохранилище плотины Караджа на юго-западе Тегерана, которое является одним из основных источников питьевой воды для столицы и ее окрестностей. По последним данным, оно заполнено лишь на 8%. По сравнению с мартом 2024 года, уровень воды к середине марта 2025 года уменьшился на 56%.
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