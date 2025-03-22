В Иране заявили о водном кризисе сразу в четырех провинциях
Министр энергетики Ирана Алиабади заявил о водном кризисе в четырех провинциях
© AP Photo / Emilio MorenattiЗасуха
© AP Photo / Emilio Morenatti
Засуха. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Иранские власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Рзеави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях, заявил в субботу министр энергетики Аббас Алиабади.
По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Фарс, Хузестан, Хамадан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган (южные провинции).
Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.
В последние дни в Иране в центре внимания новость о критическом снижении уровня воды в водохранилище плотины Караджа на юго-западе Тегерана, которое является одним из основных источников питьевой воды для столицы и ее окрестностей. По последним данным, оно заполнено лишь на 8%. По сравнению с мартом 2024 года, уровень воды к середине марта 2025 года уменьшился на 56%.
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