https://ria.ru/20250322/vklady-2006612932.html
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года - РИА Новости, 22.03.2025
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года
Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:18:00+03:00
2025-03-22T03:18:00+03:00
2025-03-22T03:18:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже ушла ниже ключевой ставки. Не исключено, что регулятор может дать сигнал о возможности смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.“Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.В этой ситуации вкладчикам имеет смысл рассмотреть перевод средств из краткосрочных в долгосрочные депозиты. Раньше самыми популярными были трех- и шестимесячные вклады, теперь клиенты все чаще рассматривают более длительные варианты, чтобы сохранить текущие условия, заключил он.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады, россия
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Вклады, Россия
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года
Аналитик Зварич посоветовал выбирать долгосрочные вклады при текущей ставке ЦБ