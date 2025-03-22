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Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года - РИА Новости, 22.03.2025
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03:18 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vklady-2006612932.html
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года - РИА Новости, 22.03.2025
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года
Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:18:00+03:00
2025-03-22T03:18:00+03:00
экономика
богдан зварич
банки.ру
вклады
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже ушла ниже ключевой ставки. Не исключено, что регулятор может дать сигнал о возможности смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.“Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.В этой ситуации вкладчикам имеет смысл рассмотреть перевод средств из краткосрочных в долгосрочные депозиты. Раньше самыми популярными были трех- и шестимесячные вклады, теперь клиенты все чаще рассматривают более длительные варианты, чтобы сохранить текущие условия, заключил он.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады, россия
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Вклады, Россия
Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года

Аналитик Зварич посоветовал выбирать долгосрочные вклады при текущей ставке ЦБ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже ушла ниже ключевой ставки. Не исключено, что регулятор может дать сигнал о возможности смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.
«
“Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам”, - говорит Зварич.
В этой ситуации вкладчикам имеет смысл рассмотреть перевод средств из краткосрочных в долгосрочные депозиты. Раньше самыми популярными были трех- и шестимесячные вклады, теперь клиенты все чаще рассматривают более длительные варианты, чтобы сохранить текущие условия, заключил он.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 03:15
 
ЭкономикаБогдан ЗваричБанки.руВкладыРоссия
 
 
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