https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html

На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ

На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.03.2025

На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ

Минобороны Украины заманивает молодежь на фронт рассказами о том, что на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен они смогут купить премиум-подписку на... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:23:00+03:00

2025-03-22T17:23:00+03:00

2025-03-22T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джейк салливан

netflix

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минобороны Украины заманивает молодежь на фронт рассказами о том, что на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен они смогут купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале. "Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения — сколько чего можно получить на миллион гривен подъемных, положенных молодым рекрутам. <…> Появилась реклама с подсчетами, <…> на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix", — говорится в публикации.Издание показало агитационный плакат, который предлагает потратить подъемные на 185 лет премиум-подписки на Netflix.На другом плакате молодых людей заманивают в армию персонажи детской компьютерной игры Roblox, суля им 33 миллиона робуксов — это игровая валюта, на которую можно приобрести дополнения для игры или украшения для персонажа.Накануне "Страна.ua" обратила внимание на ролик, опубликованный украинским Минобороны в ТikTok. В нем рассказывается, что на миллион гривен можно купить 15 тысяч чизбургеров.Пользователи в комментариях осудили не только продвижение идеи военной службы при помощи чизбургеров, но и саму концепцию "молодежных контрактов". Они считают такой подход несправедливым по отношению к опытным военнослужащим и тем, кто старше 25 лет.В начале февраля Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — миллион гривен (примерно 24 тысячи долларов), поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом Министерство обороны открыло набор таких добровольцев.При этом "Судебно-юридическая газета" поясняла, что "молодежный контракт" подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва договора.Украина испытывает серьезную нехватку живой силы в войсках. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в Вашингтоне — как при прежней администрации, так и при нынешней — призывали киевские власти снизить его до 18 лет, называя это единственной возможностью стабилизировать фронт.

https://ria.ru/20250321/plennyj-2006382543.html

https://ria.ru/20250320/mid-2006117290.html

https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, netflix, вооруженные силы украины