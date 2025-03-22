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В США раскрыли, почему Трамп предложил Украине передать контроль над АЭС - РИА Новости, 22.03.2025
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17:01 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006679353.html
В США раскрыли, почему Трамп предложил Украине передать контроль над АЭС
В США раскрыли, почему Трамп предложил Украине передать контроль над АЭС - РИА Новости, 22.03.2025
В США раскрыли, почему Трамп предложил Украине передать контроль над АЭС
Передача атомных электростанций на Украине под контроль американской администрации будет гарантией безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:01:00+03:00
2025-03-22T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Передача атомных электростанций на Украине под контроль американской администрации будет гарантией безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если они передадут Вашингтону контроль над атомными электростанциями, это будет равносильно тому, что американцы предоставят Украине гарантии безопасности. Потому что теперь, когда мы их контролируем, если русские осмелятся сделать что-то, что помешает работе этих электростанций, это будет нападением на США", — рассказал Джонсон.По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп пытался предложить эту идею украинцам в качестве неочевидного варианта гарантий безопасности, и Владимир Зеленский не смог осознать потенциал этого плана.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении находящейся под контролем России Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006653252.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), страна.ua
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Страна.ua
В США раскрыли, почему Трамп предложил Украине передать контроль над АЭС

Джонсон: передача украинских АЭС под контроль США будет гарантией безопасности

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Передача атомных электростанций на Украине под контроль американской администрации будет гарантией безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Если они передадут Вашингтону контроль над атомными электростанциями, это будет равносильно тому, что американцы предоставят Украине гарантии безопасности. Потому что теперь, когда мы их контролируем, если русские осмелятся сделать что-то, что помешает работе этих электростанций, это будет нападением на США", — рассказал Джонсон.
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По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп пытался предложить эту идею украинцам в качестве неочевидного варианта гарантий безопасности, и Владимир Зеленский не смог осознать потенциал этого плана.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении находящейся под контролем России Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".
В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАМарко РубиоВладимир ЗеленскийДональд ТрампЗапорожская АЭСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Страна.ua
 
 
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