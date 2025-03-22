В Германии подготовили план против украинцев
Focus: в Германии намерены отменить пособия для беженцев с Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ на переговорах по формированию коалиционного правительства Германии будут обсуждать вопрос о доходах беженцев с Украины для сокращения социальных пособий вплоть до их полной отмены, пишет издание Focus.
"Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину", —говорится в материале.
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По данным издания, тот факт, что украинцы, в отличие от других беженцев, получают выплаты немедленно, стал результатом совместного решения федерального и земельных правительств Германии, принятого летом 2022 года.
"Они утверждали, что если украинцам не придется проходить процедуру предоставления убежища в соответствии с директивой ЕС, то они немедленно получат право на пособия по Второй книге Социального кодекса, то есть гражданское пособие", — поясняется в статье.
По мнению издания, будущее правительство под руководством вероятного канцлера Фридриха Мерца будет настаивать на том, чтобы ЕС разрешил прекратить действие директивы в 2026 году. С этого момента вновь прибывшим украинцам придется проходить процедуру получения убежища, и поэтому они не будут иметь прямого права на получение особого пособия.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Из них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.