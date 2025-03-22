https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре

Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре - РИА Новости, 22.03.2025

Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа", и зарево пылающего в ночи факела увидел, наверное, весь мир. Три года боевых РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:00:00+03:00

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Вооруженные формирования Украины нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа", и зарево пылающего в ночи факела увидел, наверное, весь мир. Три года боевых действий эта станция находилась в невидимом, но абсолютно непробиваемом коконе. Всем было понятно, что этот уникальный статус сохраняется исключительно в силу того, что мощные геополитические силы не оставляют надежд восстановить поставки российского природного газа в Европу. При этом не было тайной, что большую заинтересованность имеет как раз коллектив западных стран, чьи экономики за последние три года начали заметно тормозить, порой переходя без российских энергоносителей в тщательно маскируемую рецессию.С момента начала СВО и после прекращения транзита 1 января текущего года ситуация напоминала партию в покер, когда каждый за столом знает набор карт у всех прочих игроков, равно как и стратегию их игры. Но под конец марта 2025 года некие ключевые установки кардинально изменились.Начать с того, что формально ВСУ или некие вооруженные отряды с непонятным статусом и подчиненностью, коих на Украине пруд пруди, нанесли удар по ГИС "Суджа". Она все еще находится под контролем украинских военных, но все прекрасно понимают, что деоккупация этих земель силами российской армии — вопрос недель, а может быть, и дней. На Украине давно отменена русская литература, но Киев или вышедшие из-под его управления подразделения на практике реализовали "Бесприданницу" Александра Островского в рамках крылатой фразы: "Так не доставайся же ты никому".Также нужно понимать, что в разбитой артиллерийским или ракетным ударом трубе выгорели остатки именно украинского газа. Это следует из банальной логики и понимания процесса прокачки метана по наземным магистралям. Наш спецназ и бойцы армейских подразделений никогда бы не смогли провернуть уже ставшую легендарной операцию "Труба", будь эта самая труба заполнена газом. Сам метан не ядовит, но высокие его концентрации приводят к кислородному голоданию и, как следствие, к сильнейшим головным болям и одышке. А наши бойцы находились в полностью закрытой трубе несколько суток, после чего с размахом провели боевую операцию, приведшую к обрушению оккупационной группировки противника.Магистральный газопровод был условно разделен задвижками на российский и украинский участки, при этом газ имелся именно со стороны Украины, что позволяло поддерживать оперативное давление в системе. Подрыв с последующим выгоранием носителя ставит вопрос относительно обеспечения газом потребителей как минимум в Сумской области. Впрочем, Киев это явно несильно волнует, что подтверждает приказ эвакуировать население сразу из восьми прилегающих к границе районов. Видимо, пан Зеленский, невзирая на бравурные заявления, не особо верит в перспективы курской авантюры, на которую он положил уже десятки тысяч своих солдат.Что касается аспектов сугубо геополитических, то произошедшее крайне симптоматично.Северная транзитная ветка украинской газотранспортной системы (УГТС) теперь физически выведена из строя. Соответственно, все потуги Будапешта и Братиславы хотя бы в отдаленной перспективе восстановить поставки российского газа были напрасны. Отношения с Киевом у венгров и словаков давно далеки от дружеских. Будет интересно посмотреть, насколько сильно обиделись Виктор Орбан и Роберт Фицо и какие ответные меры они предпримут в качестве жеста глубокой благодарности.Интересен и источник приказа на уничтожение ГИС "Суджа", на восстановление которой, по различным оценкам, потребуется более года (естественно, при условии, что станцию больше не будут обстреливать). Если приказ исходил не из Киева, налицо потеря Зеленским контроля над собственными вооруженными отрядами, причем на критически важных направлениях. Если же удар был санкционирован с самого верха, это, в свою очередь, означает, что нелегитимный украинский лидер находится в положении загнанной в угол крысы, которая бросается на всех подряд, не думая о последствиях.В пользу последней версии свидетельствуют исторические параллели.Весной 2022-го потрепанные боевики батальона "Азов"* сидели в развалинах "Азовстали", ожидая приказа на сдачу. Зеленский тянул до последнего, рассказывая фантастические байки, но в конце концов все же приказал двум с половиной тысячам националистов проследовать в российский плен. Курская группировка ВСУ аналогичного распоряжения так и не дождалась, и подрыв "Суджи" — это, весьма вероятно, жест отчаяния.К слову, Киев обвинил в уничтожении газоизмерительной станции Россию, но у Москвы, чья армия вот-вот освободит последние метры Курской земли, для этого не было ни одной внятной причины, что укладывается в понятную логику.Но самую многозначительную тень огненный факел "Суджи" отбрасывает на Дональда Трампа и его мирный план, который американская администрация проталкивает, не жалея сил.В Вашингтоне очень быстро выяснят, кто именно отдал приказ разбомбить газовую станцию. Вопрос тут не в обеспечении интересов Евросоюза (Трампа как раз устраивает его дальнейший экономический штопор), а в том, что Зеленский либо его вырвавшиеся из-под контроля головорезы срывают переговоры с Москвой. Россия вполне обоснованно ткнет американских переговорщиков носом в данный факт и задаст логичный вопрос, о каких гарантиях ненанесения ударов по объектам российской энергетики может вообще идти речь.Зеленский по собственному почину или по наущению кураторов из Лондона осознанно заходит на новый виток войны — подрывая мирные планы президента США, одновременно извиваясь в переговорном процессе, обещая американцам то редкоземельные металлы, то все оставшиеся в строю АЭС, а теперь уже и всю энергосистему Украины. При этом ни одно из профильных соглашений, о которых Вашингтон заявлял как о "практически согласованных", так и не подписано. В настоящий момент со стороны Киева очень много слов и обещаний, но практические действия расходятся с ними диаметрально.Даже интересно, как долго администрация Трампа будет терпеть сей водевиль и как сложится судьба Зеленского, если его стараниями все усилия Вашингтона таки будут сорваны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

https://ria.ru/20250320/limitrofy-2006052424.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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киев, украина, россия, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), аналитика