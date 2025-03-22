https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html

Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения - РИА Новости, 22.03.2025

Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T04:19:00+03:00

2025-03-22T04:19:00+03:00

2025-03-22T04:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. "Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине - ред.). Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Уиткоффа, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин "послал все возможные сигналы", что это тот путь, по которому он также хочет идти.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп