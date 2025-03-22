Рейтинг@Mail.ru
Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618150.html
Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф
Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:58:00+03:00
2025-03-22T03:58:00+03:00
в мире
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006617291.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф

Уиткофф: встреча президентов России и США может пройти в ближайшие месяцы

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы.
"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине
03:29
 
В миреРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала