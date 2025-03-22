https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618150.html

Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф

Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025

Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы, заявил Уиткофф

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:58:00+03:00

2025-03-22T03:58:00+03:00

2025-03-22T03:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Чиновник подчеркнул, что США при Трампе смогли добиться "колоссального" прогресса в переговорах с Россией.

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в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп