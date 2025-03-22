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Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
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03:29 22.03.2025 (обновлено: 03:42 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006617291.html
Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине
Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине
США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:29:00+03:00
2025-03-22T03:42:00+03:00
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф."Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Он добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира - ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".
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украина, сша, россия
Украина, США, Россия
Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине

Уиткофф: центральным вопросом является статус присоединившихся к России регионов

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира - ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
03:15
 
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