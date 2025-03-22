https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006617291.html

Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине

Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине - РИА Новости, 22.03.2025

Уиткофф рассказал, что является центральным вопросом конфликта на Украине

США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:29:00+03:00

2025-03-22T03:29:00+03:00

2025-03-22T03:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф."Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Он добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность (Владимира - ред.) Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html

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