https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616712.html
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф
США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:21:00+03:00
2025-03-22T03:21:00+03:00
2025-03-22T03:21:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7649fc7ebd89cbbce369c92a1b5b614b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф
Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Украине, видя риск применения ЯО