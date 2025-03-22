https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616712.html

США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф

США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025

США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф

США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:21:00+03:00

2025-03-22T03:21:00+03:00

2025-03-22T03:21:00+03:00

в мире

сша

украина

стив уиткофф

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, стив уиткофф, такер карлсон