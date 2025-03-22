Рейтинг@Mail.ru
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616712.html
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф
США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:21:00+03:00
2025-03-22T03:21:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. "Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7649fc7ebd89cbbce369c92a1b5b614b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
США не могут вечно давать деньги Украине, заявил Уиткофф

Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Украине, видя риск применения ЯО

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не могут вечно давать деньги Украине, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
"Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
03:15
 
В миреСШАУкраинаСтив УиткоффТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала