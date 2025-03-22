https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html

Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу

Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу - РИА Новости, 22.03.2025

Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. РИА Новости, 22.03.2025

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. "Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос о том, видит ли он желание России атаковать европейские страны.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html

россия

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в мире, россия, европа, сша, стив уиткофф, такер карлсон