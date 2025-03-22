https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу - РИА Новости, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:15:00+03:00
2025-03-22T03:15:00+03:00
2025-03-22T03:19:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
стив уиткофф
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_259ad3d156229db1683ca8aeb71e5a5e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. "Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос о том, видит ли он желание России атаковать европейские страны.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_873d9762638c9b2d8181f3d29349cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сша, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, Россия, Европа, США, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
Спецпосланник Уиткофф уверен в отсутствии у России планов атаки на Европу