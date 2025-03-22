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Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу - РИА Новости, 22.03.2025
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03:15 22.03.2025 (обновлено: 03:19 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу - РИА Новости, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. РИА Новости, 22.03.2025
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. "Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос о том, видит ли он желание России атаковать европейские страны.
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в мире, россия, европа, сша, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, Россия, Европа, США, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Спецпосланник Трампа уверен, что у России нет планов атаковать Европу

Спецпосланник Уиткофф уверен в отсутствии у России планов атаки на Европу

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны.
"Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть", - сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос о том, видит ли он желание России атаковать европейские страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф
03:13
 
В миреРоссияЕвропаСШАСтив УиткоффТакер Карлсон
 
 
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