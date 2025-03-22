https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html

Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф

Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025

Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф

Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО, утверждает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. РИА Новости, 22.03.2025

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО, утверждает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Я думаю, что у Зеленского, и у него есть правая рука (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак. Я думаю, что они в значительной степени признали, что не станут членами НАТО", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По слова Уиткоффа, если мирное соглашение с Россией будет достигнуто, то Украина не станет членом альянса.

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