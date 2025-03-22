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Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
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03:13 22.03.2025 (обновлено: 03:17 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html
Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф
Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.03.2025
Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф
Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО, утверждает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО, утверждает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Я думаю, что у Зеленского, и у него есть правая рука (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак. Я думаю, что они в значительной степени признали, что не станут членами НАТО", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По слова Уиткоффа, если мирное соглашение с Россией будет достигнуто, то Украина не станет членом альянса.
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в мире, украина, сша, россия, стив уиткофф, владимир зеленский, такер карлсон, нато
В мире, Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, НАТО
Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, заявил Уиткофф

Уиткофф: Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО, утверждает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Я думаю, что у Зеленского, и у него есть правая рука (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак. Я думаю, что они в значительной степени признали, что не станут членами НАТО", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По слова Уиткоффа, если мирное соглашение с Россией будет достигнуто, то Украина не станет членом альянса.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Уиткофф рассказал, когда могут ввести мораторий на удары в Черном море
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В миреУкраинаСШАРоссияСтив УиткоффВладимир ЗеленскийТакер КарлсонНАТО
 
 
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