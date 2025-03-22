https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615865.html
Уиткофф рассказал, когда могут ввести мораторий на удары в Черном море
Уиткофф рассказал, когда могут ввести мораторий на удары в Черном море - РИА Новости, 22.03.2025
Уиткофф рассказал, когда могут ввести мораторий на удары в Черном море
Мораторий на удары по кораблям в Черном море со стороны России и Украины может быть введен в течение следующей недели, заявил спецпосланник президента США... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Мораторий на удары по кораблям в Черном море со стороны России и Украины может быть введен в течение следующей недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Они (стороны конфликта - ред.) никогда не говорили о восстановлении моратория в Черном море на морские удары… Теперь мы дошли до того, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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В мире, Черное море, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Уиткофф рассказал, когда могут ввести мораторий на удары в Черном море
Уиткофф: мораторий на удары в Черном море может быть введен на следующей неделе