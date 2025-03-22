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Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
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03:01 22.03.2025 (обновлено: 03:16 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615708.html
Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине
Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025
Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине
Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом", заявил спецпосланник... РИА Новости, 22.03.2025
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине

Уиткофф: есть условия, которые требуются России для прекращения огня на Украине

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Подсчет голосов выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа заявил, что Киев согласился провести выборы
02:53
 
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