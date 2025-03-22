https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615708.html

Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине

Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 22.03.2025

Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине

Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом", заявил спецпосланник... РИА Новости, 22.03.2025

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Есть условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине, это является "сложным делом", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20250322/vybory-2006615513.html

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