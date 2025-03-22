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"Разжигатели войны". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.03.2025
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09:11 22.03.2025 (обновлено: 15:01 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/ugroza-2006631474.html
"Разжигатели войны". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Разжигатели войны". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.03.2025
"Разжигатели войны". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Европейские страны больше всего угрожают наступлению мира на Украине, а не Россия, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Европейские страны больше всего угрожают наступлению мира на Украине, а не Россия, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.&quot;Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе&quot;, — указал Боуз.Журналист также подчеркнул, что Европа выступила против США за то, что американцы осмелились прекратить бесплатную поддержку Украины.Президент США Дональд Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава Соединенных Штатов выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250321/tramp-2006540777.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, чей боуз, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Владимир Зеленский
"Разжигатели войны". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Журналист Боуз: Европа больше всего угрожает миру на Украине, а не Россия

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Европейские страны больше всего угрожают наступлению мира на Украине, а не Россия, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«

"Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе", — указал Боуз.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Журналист также подчеркнул, что Европа выступила против США за то, что американцы осмелились прекратить бесплатную поддержку Украины.
Президент США Дональд Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава Соединенных Штатов выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампЧей БоузВладимир Зеленский
 
 
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