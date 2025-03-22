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Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Израиль нанес удары по стратегическим военным объектам на сирийских базах "Тадмур" и "Т4", сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:10:00+03:00
2025-03-22T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль нанес удары по стратегическим военным объектам на сирийских базах "Тадмур" и "Т4", сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ЦАХАЛ нанес удары по военным стратегическим возможностям, которые оставались на сирийских военных базах "Тадмур" и "Т4", — говорится в заявлении.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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в мире, израиль
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Армия Израиля ударила по стратегическим объектам на сирийских военных базах