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Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025
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01:10 22.03.2025 (обновлено: 02:44 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии - РИА Новости, 22.03.2025
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
Израиль нанес удары по стратегическим военным объектам на сирийских базах "Тадмур" и "Т4", сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 22.03.2025
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2025-03-22T02:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль нанес удары по стратегическим военным объектам на сирийских базах "Тадмур" и "Т4", сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ЦАХАЛ нанес удары по военным стратегическим возможностям, которые оставались на сирийских военных базах "Тадмур" и "Т4", — говорится в заявлении.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии

Армия Израиля ударила по стратегическим объектам на сирийских военных базах

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль нанес удары по стратегическим военным объектам на сирийских базах "Тадмур" и "Т4", сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ нанес удары по военным стратегическим возможностям, которые оставались на сирийских военных базах "Тадмур" и "Т4", — говорится в заявлении.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане
20 марта, 23:01
 
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