https://ria.ru/20250322/turtsiya-2006619017.html
Власти Турции заявили, что страна защитит правовой порядок
Власти Турции заявили, что страна защитит правовой порядок - РИА Новости, 22.03.2025
Власти Турции заявили, что страна защитит правовой порядок
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на фоне акций протеста в стране заявил, что республика не "поддастся улицам" и РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T04:33:00+03:00
2025-03-22T04:33:00+03:00
2025-03-22T04:33:00+03:00
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на фоне акций протеста в стране заявил, что республика не "поддастся улицам" и защитит правовой порядок. Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в пятницу в Стамбуле собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 97 задержанных в акциях протеста в стране в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма. "Вместо того чтобы дать удовлетворительные ответы на серьезные обвинения судебных органов, попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны. Турция не поддастся на эту игру, не сдастся улицам, и демократический правовой порядок будет защищен любой ценой", - написал Алтун в соцсети Х. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Озгюр Озель
Власти Турции заявили, что страна защитит правовой порядок
Чиновник Алтун: Турция не поддастся улицам и защитит правовой порядок
АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на фоне акций протеста в стране заявил, что республика не "поддастся улицам" и защитит правовой порядок.
Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку мэра Стамбула
Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре
в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель
сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в пятницу в Стамбуле собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. Глава МВД Турции
Али Ерликая сообщил о 97 задержанных в акциях протеста в стране в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма.
"Вместо того чтобы дать удовлетворительные ответы на серьезные обвинения судебных органов, попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны. Турция не поддастся на эту игру, не сдастся улицам, и демократический правовой порядок будет защищен любой ценой", - написал Алтун в соцсети Х.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.