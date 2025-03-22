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Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 22.03.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 500 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:18:00+03:00
2025-03-22T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 500 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и пять орудий полевой артиллерии, сообщило в субботе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действия группировки "Центр"