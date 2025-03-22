Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.03.2025 (обновлено: 12:27 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tsentr-2006646666.html
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 22.03.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 500 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:18:00+03:00
2025-03-22T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 500 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и пять орудий полевой артиллерии, сообщило в субботе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 500 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и пять орудий полевой артиллерии, сообщило в субботе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район
21 марта, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала