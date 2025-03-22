https://ria.ru/20250322/trevoga-2006715324.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2025
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в субботу вечером объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:34:00+03:00
2025-03-22T21:34:00+03:00
2025-03-22T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу вечером объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ресурса на 21.18 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу