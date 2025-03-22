https://ria.ru/20250322/trevoga-2006715324.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2025

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в субботу вечером объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:34:00+03:00

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2025-03-22T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу вечером объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ресурса на 21.18 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

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Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область