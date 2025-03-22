https://ria.ru/20250322/trevoga-2006617580.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Сумской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:43:00+03:00

2025-03-22T03:43:00+03:00

2025-03-22T03:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Сумской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черкасской области была объявлена в 02.47 мск, в Сумской – в 03.13, в Киевской – в 03.36. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250321/vzryvy-2006607033.html

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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины