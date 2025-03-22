Рейтинг@Mail.ru
CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 22.03.2025 (обновлено: 01:45 23.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tramp-2006689757.html
CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине
CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2025
CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами, приведя завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-22T18:42:00+03:00
2025-03-23T01:45:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/19/1524401967_0:0:4549:2559_1920x0_80_0_0_5f2164a3473907778a211cabbe4b2224.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами, приведя завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине и масштабы миграции, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений главы государства.В частности, по данным телеканала, Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США пообещали предоставить Украине около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 миллиардов. CNN также отмечает, что Трамп неоднократно заявлял, будто НАТО "перестала бы существовать", если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. "Это не имеет смысла, очевидно", – прокомментировал это телеканалу профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек, добавив, что за последние годы лишь США при Трампе "давали сигнал о возможности выхода из альянса". При этом президент-республиканец заявил, что нынешний и предыдущий генсеки НАТО якобы сказали ему: "Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало". В ответ на это телеканал пишет, что, хотя оба руководителя альянса публично хвалили Трампа за стимулирование роста оборонных расходов, они не заявляли, что альянс мог бы прекратить существование. CNN также указывает, что Трамп ошибочно представил обязательства стран НАТО по оборонным расходам как "неоплаченные счета", тогда как целевой показатель в 2% ВВП, по данным телеканала, представляет собой рекомендацию, а не обязательство. Телеканал приводит выдержку из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны "стремятся двигаться к цели" за десятилетний период. В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995048204.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/19/1524401967_925:0:4337:2559_1920x0_80_0_0_1322a0a235795979410a7839762820ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, университет джорджа вашингтона
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Университет Джорджа Вашингтона
CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине

CNN: Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами, приведя завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине и масштабы миграции, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений главы государства.
В частности, по данным телеканала, Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США пообещали предоставить Украине около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 миллиардов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине
22 января, 22:28
CNN также отмечает, что Трамп неоднократно заявлял, будто НАТО "перестала бы существовать", если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. "Это не имеет смысла, очевидно", – прокомментировал это телеканалу профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек, добавив, что за последние годы лишь США при Трампе "давали сигнал о возможности выхода из альянса".
При этом президент-республиканец заявил, что нынешний и предыдущий генсеки НАТО якобы сказали ему: "Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало". В ответ на это телеканал пишет, что, хотя оба руководителя альянса публично хвалили Трампа за стимулирование роста оборонных расходов, они не заявляли, что альянс мог бы прекратить существование.
CNN также указывает, что Трамп ошибочно представил обязательства стран НАТО по оборонным расходам как "неоплаченные счета", тогда как целевой показатель в 2% ВВП, по данным телеканала, представляет собой рекомендацию, а не обязательство. Телеканал приводит выдержку из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны "стремятся двигаться к цели" за десятилетний период.
В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам
26 января, 00:01
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОУниверситет Джорджа Вашингтона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала