https://ria.ru/20250322/tramp-2006689757.html

CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине

CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2025

CNN обвинил Трампа в завышении данных о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами, приведя завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-22T18:42:00+03:00

2025-03-22T18:42:00+03:00

2025-03-23T01:45:00+03:00

в мире

цены на нефть

украина

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/19/1524401967_0:0:4549:2559_1920x0_80_0_0_5f2164a3473907778a211cabbe4b2224.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал минимум девять раз во время последнего общения с репортерами, приведя завышенные оценки по ряду чувствительных тем, включая объем американской помощи Украине и масштабы миграции, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений главы государства.В частности, по данным телеканала, Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США пообещали предоставить Украине около 129 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 миллиардов. CNN также отмечает, что Трамп неоднократно заявлял, будто НАТО "перестала бы существовать", если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. "Это не имеет смысла, очевидно", – прокомментировал это телеканалу профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек, добавив, что за последние годы лишь США при Трампе "давали сигнал о возможности выхода из альянса". При этом президент-республиканец заявил, что нынешний и предыдущий генсеки НАТО якобы сказали ему: "Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало". В ответ на это телеканал пишет, что, хотя оба руководителя альянса публично хвалили Трампа за стимулирование роста оборонных расходов, они не заявляли, что альянс мог бы прекратить существование. CNN также указывает, что Трамп ошибочно представил обязательства стран НАТО по оборонным расходам как "неоплаченные счета", тогда как целевой показатель в 2% ВВП, по данным телеканала, представляет собой рекомендацию, а не обязательство. Телеканал приводит выдержку из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны "стремятся двигаться к цели" за десятилетний период. В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995048204.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, университет джорджа вашингтона