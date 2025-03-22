Трамп пообещал защитить нефтяников от штрафов и сборов, пишет WSJ
WSJ: Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков властей штатов
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал нефтегазовые компании, заявив, что разделяет их озабоченность по поводу судебных исков и штрафов, наложенных властями штатов за вклад в выбросы парниковых газов, и пообещал рассмотреть меры по защите отрасли, пишет в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
На встрече с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний в Белом доме в среду Трамп дал понять, что действия властей отдельных штатов, вводящих многомиллиардные штрафы и экологические сборы с производителей ископаемого топлива, "подрывают его политику энергетического доминирования", отмечает издание.
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"Президент дал сигнал, что рассмотрит, как его администрация может помочь отрасли", – сообщили источники газеты.
В последние месяцы штаты Нью-Йорк, Вермонт и Калифорния приняли законы, вводящие штрафы и сборы на нефтегазовые компании, средства от которых направляются на экологические проекты и борьбу с последствиями изменения климата. Нефтяники заявили Трампу, что такие меры нарушают их права, поскольку касаются выбросов, совершенных в прошлом, когда они были законными.
Нефтяные компании обратились к минюсту США с просьбой поддержать их судебные иски против штатов или инициировать собственные судебные разбирательства о незаконном вмешательстве региональных властей в федеральную климатическую политику.
"Мы продолжим отстаивать свои позиции в судах и рассматриваем все варианты для исправления этой ситуации", – заявил представитель Американского института нефти (API) Джастин Прендергаст.
По данным WSJ, Трамп готов рассмотреть возможность предоставления нефтяным компаниям юридической защиты от исков, однако для этого ему потребуется поддержка Конгресса, где у республиканцев имеется небольшое преимущество.